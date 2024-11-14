藍籌季績｜京東經調整利潤升24% 勝預期

京東集團(9618)公布9月底止上季純利117.31億元(人民幣，下同)，按年大升47.8%；非美國通用會計準則下淨利潤132億元，升23.9%，勝預期；總收入2,603.87億元，漲5.1%；經營利潤120.44億元，增29.5%；每股盈利4.02元。

首3季總收入多4%

累計首3季，京東純利315.05億元，大升51.65%；總收入8,118.33億元，升4.3%，每股盈利10.44元。

京東今日收報135.1港元，跌6.7港元或4.7%，成交額25.6億港元，市值4,296億港元。

京東集團首席執行官許冉表示，第三季度隨著整體消費者信心回暖，京東收入增長加速，利潤水平保持健康。集團通過不斷提升用戶體驗和用戶心智，推動日用百貨品類在本季度繼續強勁增長。另外在用戶方面的努力也體現在今年11.11大促期間用戶的積極反應中。