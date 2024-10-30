藍籌季績｜國壽上季多賺逾17倍 新業務價值首3季升25%

中國人壽(2628)公布9月底止上季歸屬於母公司股東的淨利潤662.45億元(人民幣，下同)，按年多17.67倍；營業收入錄1,929.64億元，大升1.25倍；每股盈利2.34元。累計首3季，國壽錄純利1,045.23億元，大升1.74倍；營業收入4,271.8元，升54.8%；每股盈利3.7元。
首三季總保費增長5.1%
國壽指，首三季總保費6,082.51億元，增長5.1%，其中，續期保費4,107.42億元，多7.5%；新單保費1,975.09億元，升0.4%；首年期交保費1,131.84億元，增長6.8%。另外，期內實現總投資收益2,614.19億元，同口徑同比增長152.4%，總投資收益率5.38%；實現淨投資收益1,447.12億元，同口徑同比增長3.9%，淨投資收益率為3.26%。另外，前三季度新業務價值保持快速增長，較去年同期多25.1%。
截至9月底，國壽指其償付能力持續保持較高水平，核心償付能力充足率達154.58%，綜合償付能力充足率達211.64%。
蔡希良獲選董事長
另外，集團宣布蔡希良獲選為公司董事長，其任職資格尚待國家金融監管總局核准。
國壽今日收報16.36港元，跌0.46港元或2.7%。