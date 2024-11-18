藍籌季績｜小米上季經調整利潤升4% 收入破紀錄 電動車佔一成

電動車收入近百億人幣

另外，集團期內「智能電動汽車等創新業務」分部收入為97億元，佔整體收入約一成。集團上季交付了39,790輛Xiaomi SU7系列新車。截至9月底，累計交付67,157輛Xiaomi SU7系列新車。另外，小米董事長雷軍在發布業績前在社交平台公布，小米SU7已交付超過10萬輛，提前達成全年目標，並稱將衝刺全年交付最新目標13萬輛。

累計首9個月，小米經調整利潤189.18億元，多31.7%；純利145.83億元，升14.4%；收入2569.01億元，多29.9%；毛利541.05億元，升29.2%。

