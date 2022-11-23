藍籌季績｜小米上季轉蝕14.7億人幣

小米集團(1810)公布截至9月底止上季列帳虧損14.74億元(人民幣，下同)(約16.1億港元)，去年同期賺7.89億元，經調整淨利潤21.17億元，減59.1%，收入亦少9.7%，至704.74元，毛利跌18%，至117.22億元。累計首9個月，列帳虧損6.39億元，去年則賺168.41億元，經調整淨利潤70.57億元，大跌59.8%，收入2,140億元，降11.8%，毛利362億元，跌17%。

三大業務收入全線下挫

分部表現方面，集團上季三大業務收入全線下挫，智能手機收入跌11.1%，至425.14億元，IoT與生活消費產品收入190.6億元，少9%；互聯網服務錄70.67億元，失3.7%。

集團表示，經調整淨利潤21億元，其中包含智能電動汽車等創新業務費用8.29億元，上季小米全球智能手機出貨量為4,020萬台，環比增長2.8%，連續兩個季度實現出貨量環比提升；智能手機的平均銷售單價(ASP)錄1,058.2元，少3%。據Canalys數據，本季小米全球智能手機出貨量排名第三，市佔率為13.6%。

集團又透露，上季內地定價在3,000元及以上的智能手機出貨量增長約14%，智能手機ASP多約9%；在2022年「雙十一」購物節期間，全渠道累計支付金額(GMV)超170億元，包攬了天貓、京東、拼多多和抖音各平台安卓手機品牌銷量及銷售額第一。

小米今日收報9.8港元，跌0.07港元或0.7%，成交額5億港元。