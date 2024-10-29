藍籌季績｜招行首3季純利減0.6% LPR下調拖累淨息差跌20基點

招商銀行(3968)公布9月底止首3季實現歸屬股東的淨利潤1,131.84億元(人民幣，下同)，按年下降0.62%；營業淨收入2,526.03億元，下降2.93%；淨利息收入1,572.98億元，少3.07%；非利息淨收入953.05億元，跌2.7%；年化後歸屬於股東的平均總資產收益率(ROAA)和平均淨資產收益率(ROAE)分別為1.33%和15.38%，下降0.13和2個百分點。
淨利差1.87% 淨利息收益率1.99%
招行今年淨利差1.87%，淨利息收益率1.99%，均下降20個基點。集團指，受貸款市場報價利率(LPR)下調及存量房貸利率下調影響，疊加有效信貸需求不足，新發生信貸業務收益率下行，導致生息資產收益率下降，是拉低淨利息收益率的主要因素。
不良貸款率稍降至0.94%
集團9月低止資產總額116,547.63億元，較上年末增長5.68%；貸款和墊款總額67,587.51億元，較上年末增長3.84%；負債總額104,951.28億元，較上年末多5.56%。另外，9月底止不良貸款餘額635.57億元，增加19.78億元；不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率432.15%，亦下降5.55個百分點；貸款撥備率4.06%，跌0.08個百分點。
另外，集團核心一級資本充足率14.73%，一級資本充足率16.99%，資本充足率18.67%，較上年低分別上升1、0.98和0.79個百分點。
第三季純利384億元人幣 少0.8%
倘單計第三季，招行純利384.41億元，少0.8%；淨利息收入528.49億元，跌0.8%；每股收益1.52元。