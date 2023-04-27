藍籌季績｜核心收入遜 大行續叫沽 港交所賺息12億 推高季績

港交所(388)昨交出遠勝預期的首季業績！集團期內純利錄34.08億元，按年多27.7%，較市場估計增長不足兩成高，收入及其他收益錄55.58億元，增18.5%，兩者金額均為歷來第二高季度，僅次2021年首季。不過，集團季績衝高主要由大升25倍至15.35億元的投資收益淨額推升，當中涉及的利息收入逾12億元，至於包括交易結算及上市費等的核心收入則跌12.7%，至40.15億元。大行普遍認為，港交所首季核心業務復甦疲弱，花旗及摩根士丹利更續叫沽。

利息收入飆5倍 上市費減25%

受惠首季港元及美元存款息上升，集團上季公司資金的投資收益錄5.49億元，去年同期則蝕1.04億元，當中來自銀行存款的利息收入3.08億元，飆5.4倍；另外，來自保證金及結算所基金的利息收入亦錄9.16億元，大升5.4倍。

至於本港上季平均每日成交金額1,278億元，與去年第四季相若，但較去年首季跌13%。至於集團上市費收入則減少25.5%，至4.18億元；交易費及交易系統使用費16.92億元，跌11.6%；結算及交收費10.69億元，挫13.4%。另外，在僱員費用及鎳市場事件令專業費用增加下，上季營運支出升10.6%，至13.03億元，按季則跌3%。

集團又透露，LME和LME Clear就鎳合約交易出現失序，在去年有兩項遭提交予英國高等法院的司法覆核申索，今年則有3項相關申索，即合共5項申索 。

HIBOR回落 大摩料影響今季收息

花旗認為，港交所上季純利按季升14%，較預期11%佳，不過核心收入復甦較預期緩慢，營運開支亦過高，預測全年日均成交額1,390億元下，給予目標價300元，相當於市盈率28倍，評級「沽售」。

大摩則指，港交所上季收入符預期，但資金規模及利息收入均超預期，惟指期內本港銀行同業拆息(HIBOR)從去年第四季高峰回落，或令港交所第二季利息收入有影響。該行給予港交所目標253元，評級為「減持」。