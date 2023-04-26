藍籌季績｜港交所上季純利增28% 歷來次高

港交所(388)公布3月底止季度純利34.08億元，按年多27.7%，勝預期；收入及其他收益55.58億元，增18.5%，均為歷來第二高季度，僅次2021年首季；在僱員費用及鎳市場事件令專業費用增加下，營運支出升10.6%，至13.03億元，按年則跌3%，資本支出多26.3%，至24億元，基本每股盈利2.69元。

集團指，上季平均每日成交金額1,278億元，與去年第四季大致相若，但較去年首季跌13%。集團的衍生產品市場繼續表現強勁，衍生產品合約成交張數按年升6%，按季下跌4%。由於利率在去年及今年第一季上升，連帶外部組合亦有所反彈，上季投資收益淨額錄15億元的季度新高。

滬深股通日均成交挫 8%

首季股本證券產品的交易費為8.36億元，下跌 13%，源於日均成交額跌9%，滬股通及深股通日均成交額挫8%，以及今年1月1日起現貨市場交易費結構改變後，相關費用淨減少。至於上市費收入減少2,800萬元，主要源於被沒收的上市費減少。

港交所行政總裁歐冠昇表示，今年開局良好，儘管經濟疲弱影響了全球市場的成交額，衍生產品市場在第一季繼續不斷增長。期內也公布了一系列重要的戰略舉措，例如推出全新的特專科技公司上市機制、滬深港通股票標的擴容及優化滬深港通交易日曆的安排，同時迎來了許多新的上市公司及產品。未來會繼續專注落實各項戰略工作，積極推動全球對話和互聯互通，並與地區及國際的持份者攜手合作、創造共贏，促進市場的可持續發展。

港交所現升3.8元或1.2%，報328.8元，成交額11.15億元。