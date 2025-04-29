藍籌季績｜滙控上季少賺25%勝預期 加碼回購 股價彈2%

滙控指，上季除稅前利潤中，包括國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下的財富管理業務，以及企業及機構理財分部旗下的外匯業務和債務及股票市場業務均表現強勁。至於淨利息收入減少，受累出售加合拿大及阿根廷業務導致的減幅，以及貨幣換算差額的3億美元不利影響。若不計及此等因素，淨利息收益上升，原因是利率下降對資金成本的影響及結構性對沖的利好效應，足以抵銷資產收益的減幅有餘，當中部分歸因於集團資產組合的有利變動。

預期信貨損失上升 反映地緣政局不確定性

至於預期信貨損失上升，集團指反映地緣政局緊張和關稅上調導致的不確定性加劇和未來經濟前景惡化。2025年第一季的預期信貸損失已計及就香港在岸商業房地產行業風險承擔提撥的1億美元準備。

集團又指，鑑於⽬前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。然⽽中⻑期⽽⾔，繼續預期客⼾貸款結⽋按年達到中單位數百分比增⻑，並繼續預期財富管理業務的費⽤及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增⻑。