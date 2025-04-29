藍籌季績｜滙控上季少賺25%勝預期 加碼回購 股價彈2%

滙豐控股(005)公布首季業績，截至3月底止3個月除稅前利潤94.84億美元，按年少25%，勝預期；收入176.49億美元，少約15%，當中淨利息收益83.02億美元，減4.1%；預期信貨損失8.76億美元，增21.7%；每股盈利0.39美元，擬派第一次股息0.1美元。
回購30億美元 第一次股息0.1美元
滙控又指，於本上周完成20億美元股份回購，現擬展開最多達30億美元的股份回購，預計將於下月2日股東周年大會結束後不久展開，並於發表2025年中期業績前完成。
滙控放榜後走高，現報87.55元，升1.8元或2.1%。
淨利息收益率增至1.59%
上季集團淨利息收益率1.59%，較去年底多0.05個百分點；普通股權一級資本比率14.7%，少0.2個百分點。上季集團平均有形股本回報率17.9%，少8.2個百分點，以年率平均有形股本回報率18.4%，升2個百分點。
單計香港業務，上季收入40.06億美元，按年多8.7%；預期信貸損失3.2億美元，增36.8%，除稅前利潤25.43億美元，增9.8%。銀行業務的淨利息收益錄30.4億美元，增2.8%；費用及其他收益9.66億美元，多32.3%；平均有形股本回報率37.3%。
滙控指，上季除稅前利潤中，包括國際財富管理及卓越理財和香港業務分部旗下的財富管理業務，以及企業及機構理財分部旗下的外匯業務和債務及股票市場業務均表現強勁。至於淨利息收入減少，受累出售加合拿大及阿根廷業務導致的減幅，以及貨幣換算差額的3億美元不利影響。若不計及此等因素，淨利息收益上升，原因是利率下降對資金成本的影響及結構性對沖的利好效應，足以抵銷資產收益的減幅有餘，當中部分歸因於集團資產組合的有利變動。
預期信貨損失上升 反映地緣政局不確定性
至於預期信貨損失上升，集團指反映地緣政局緊張和關稅上調導致的不確定性加劇和未來經濟前景惡化。2025年第一季的預期信貸損失已計及就香港在岸商業房地產行業風險承擔提撥的1億美元準備。
集團又指，鑑於⽬前的不確定性及市場波動，預期2025年的貸款需求依然不振。然⽽中⻑期⽽⾔，繼續預期客⼾貸款結⽋按年達到中單位數百分比增⻑，並繼續預期財富管理業務的費⽤及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增⻑。