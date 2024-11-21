藍籌季績｜百度上季經調整淨利潤少19% 收入減3%

李彥宏表示，集團堅持以人工智慧為核心的戰略，並對長期發展充滿信心。(資料圖片)

集團指，截至今年11月，百度飛槳及文心生態已凝聚18.1百萬開發者，當中文心大模型日均調用量達15億次，較去年第四季披露的5,000萬次，一年內增長30倍，較今年8月的6億次亦大幅增加。

百度集團(9888)公佈9月底止第三季純利76.32億元(人民幣，下同)，按年多14%；非公認會計準則下歸屬百度的淨利潤58.86億元，少19%；總收入335.57億元，少3%；經營利潤59.25億元，減6%；經調整EBITDA錄87.33億元，減8%。單計核心業務，百度上季錄核心純利75.36億元，多17%；非公認會計準則下核心淨利潤56.76億元，減18%。

蘿蔔快跑訂單增長20%

另外，集團上季自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，增長20%。截至10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過8百萬單。期內蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%，及至10月的比例進一步增加至80%。

愛奇藝收入少10%

截至今年9月底，百度APP的月活躍用戶達到7.04億，增長6%。愛奇藝收入72億元，減少10%。

董事長兼首席執行官李彥宏表示，集團堅持以人工智慧為核心的戰略，並對長期發展充滿信心。隨著進一步擴大人工智慧的應用規模，將更有信心地探索其如何激發創新，為消費者、企業乃至整個社會創造價值。