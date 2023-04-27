藍籌季績｜郵儲行上季多賺5% 信用減值損失少26%

郵儲銀行(1658)首季純利262.8億元(人民幣，下同)(約298億港元)，按年升5.2%；營業收入882.42億元，升3.5%；每股盈利0.27元。集團期內利息淨收入693.98億元，升6.82億元或0.99%。淨利息收益率2.09%，淨利差2.07%。手續費及佣金淨收入115.86億元，多24.99億元或27.50%；信用減值損失86.2億元，減少29.78億元或25.68%。

集團上季底止資產總額14.7萬億元，多4.5%；其中客戶貸款總額達7.62萬億元，較上年末增長5.7%。負債總額13.81萬億元，按季多4.26%；其中客戶存款突破13萬億元，達13.24萬億元，多4.13%。

核心一級資本充足率 9.72%

集團指，客戶貸款增加4,124.69億元，升577.95億元，帶動存貸比和信貸資產佔比分別提高0.86和0.61個百分點；其中投向實體經濟的貸款增加4,446.39

億元，增量創歷史同期新高；個人貸款增加1,663.75億元，升269.25億元。

截至報告期末，郵儲行不良貸款率0.82%，較上年末下降0.02個百分點，撥備覆蓋率381.12%，少4.39個百分點；核心一級資本充足率9.72%，較上年末提升0.36個百分點。

郵儲行今日收報5.03港元，跌0.04港元或0.8%，成交額2.94億港元。