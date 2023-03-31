藍籌放榜｜中信去年盈利創新高　多賺7.5%　 末期息派0.451元

中信（267）今日公布截至2022年底止全年業績，歸屬普通股股東淨利潤為755億元，按年升7.5%，並再創歷來新高。派末期息45.1仙，連同中期息全年派息65.1仙。
全年收入按年增8.8%
全年收入7711.33億元，按年增8.8%。其中淨利息收入按年升0.7%至1,832.97億元，淨手續費及佣金收入按年升53%至759.09億元，銷售收入按年升3.2%至4,668.23億元；總資產按年升10%至11.79萬億元，總負債升9.4%至10.41萬億元。
管理層指，積極響應國家金控改革要求，切實發揮「排頭兵」作用，立足實際、精心設計小金控方案，率先在國內成立了真正意義的金融控股公司，幾代中信人不懈追求的金控夢想終成現實。中信金控開局良好，初步建立起具有金控特色的公司治理、全面風險管理、財務和資本管理及財富管理體系，正在推動中信綜合金融加快轉型升級，必將進一步鞏固金融板塊「壓艙石」作用，成為驅動公司高質量發展的「頭號引擎」。
更改以人民幣為呈列貨幣
中信另宣布，集團合併財務報表一直以港元呈列，考慮到集團主要業務和資產位於中國內地，附屬公司主要以人民幣作為呈列貨幣，更改呈列貨幣能夠讓公司股東及潛在投資者更準確了解集團財務表現。董事會認為，在合併財務報表使用人民幣作為其呈列貨幣更為合適。
更改呈列貨幣已於2023年1月1日生效。集團首份以人民幣作為其呈列貨幣之合併財務報表將是截至2023年6月30日止六個月之集團未經審核中期業績。