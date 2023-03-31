藍籌放榜｜中信去年盈利創新高　多賺7.5%　 末期息派0.451元

全年收入按年增8.8%

全年收入7711.33億元，按年增8.8%。其中淨利息收入按年升0.7%至1,832.97億元，淨手續費及佣金收入按年升53%至759.09億元，銷售收入按年升3.2%至4,668.23億元；總資產按年升10%至11.79萬億元，總負債升9.4%至10.41萬億元。

管理層指，積極響應國家金控改革要求，切實發揮「排頭兵」作用，立足實際、精心設計小金控方案，率先在國內成立了真正意義的金融控股公司，幾代中信人不懈追求的金控夢想終成現實。中信金控開局良好，初步建立起具有金控特色的公司治理、全面風險管理、財務和資本管理及財富管理體系，正在推動中信綜合金融加快轉型升級，必將進一步鞏固金融板塊「壓艙石」作用，成為驅動公司高質量發展的「頭號引擎」。