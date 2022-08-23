藍籌放榜｜中國生物製藥中期少賺77% 中期息增五成

中國生物製藥(1177)指，今年上半年純利19.2億元(人民幣，下同)(約22.2億港元)，按年大減77.3%，營業額升5.9%，至151.9億元，毛利122.3億元，揚5.5%。中期息每股派6港仙，漲五成。

該股指，扣除應佔聯營公司及一家合營公司表現，若干非現金項目及一次性調整後，經調整非《香港財務報告準 則》盈利16.5億元，升4.5%。

期內抗腫瘤用藥收入升16.7%，至49.5億元，佔比32.6%；外科/鎮痛用藥之收入25.2億元，多7.1%，佔比16.6%；肝病用藥收入20億元，升11.1%，佔比13.2%。

該股指，持有15.03%股權的北京科興中維生物技術，隨著市場環境不斷變化， 其新冠疫苖銷量下降，財務表現低於去年同期，令應佔聯營公司及一家合營公司盈虧於回顧期內減少至約5億萬元，扣除相關稅項及非控制權益約人民幣3,466萬元後，聯營公司及一家合營公司實質盈利貢獻共約4.6億元。

冀創新藥收入明年突破 100 億人幣

該股指，將持續加大對創新研發設施、人員和項目的投入。創新藥收入佔比預計今年達到24%。計劃創新藥收入將在明年突破100億元大關，創新藥收入佔比進一步提升。亦希望於2030年成為世界級創新醫藥集團，達到1,000億港元的收入目標，其中創新藥佔逾六成。將聚焦腫瘤、外科/鎮痛、肝病、呼吸系統等四大治療領域，通過自主研發和業務發展雙輪並行，以創新帶動發展，向著2030年目標努力奮進。

該股今日收市報4.11港元，跌1.7%，成交約8,112萬港元。