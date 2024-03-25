藍籌放榜｜中國石油去年賺1611億人民幣創新高 增派末期息

該股指，去年其原油平均實現價格每桶76.6美元，按年降16.8%；內地油氣業務實現原油產量7.7億桶，升0.8%，可銷售天然氣產量4.739萬億方英尺，多6%，油氣當量產量15.6億桶，增3.4%。海外油氣業務實現原油產量1.6億桶，漲17.7%，可銷售天然氣產量1,934億方英尺，減5.1%，油氣當量產量1.95億桶，增13.2%，佔其油氣當量產量11.1%。

中國石油(857)指，去年純利1,611億元(人民幣，下同)創歷史新高，按年增8.3%，營業收入逾3萬億元，減7%，因原油及天然氣等油氣產品價格下滑等影響，末期股息每股0.23元，多4.5%，每股盈利0.88元。

截至去年底擁有石油和天然氣(含煤層氣)探礦權、採礦權總面積2.35億英畝，其中探礦權面積1.92億英畝，採礦權面積4,290萬英畝；正在鑽探的淨井數為278口，報告期內完成的多層完井數為4,870口。去年風電光伏發電量22億千瓦時，新增風光發電裝機規模370萬千瓦；累計地熱供暖面積超3,500萬方米，新簽地熱供暖合同面積超過4,000萬方米；高純氫總產能達到每年6,600噸。

今年 計劃原油加工量 逾 14 億桶

去年資本開支約2,753.4億元，按年升0.4%，油氣和新能源佔2,483億元；煉油化工和新材料涉163.8億元。預計今年油氣和新能源分部的資本性支出為 2,130億元，煉油化工和新材料分部的資本性支出為290億元。另外，計劃原油加工量為14.03億桶。