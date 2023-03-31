藍籌放榜｜中海外去年盈利大跌42%　末期息派40港仙　去年在港銷售136億

收入跌25.6%

集團指，去年收入跌25.6%至1,803.2億元（人民幣‧下同）；剔除稅後投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益等影響後溢利為244.2億元，去年為339.2億元；去年集團合約物業銷售額為2,947.6億元，銷售樓面面積為1,387萬平方米。集團在中國內地16個城市新增40幅土地，新增總樓面面積為739萬平方米；土地儲備為6,842萬平方米。

集團之總借貸為人民幣 2,703.9 億元，持有銀行結餘及現金為人民幣 1,103.1 億元；淨借貸比率維持於45.2%的行業低水平。