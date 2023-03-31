藍籌放榜｜中海外去年盈利大跌42%　末期息派40港仙　去年在港銷售136億

中海外（688）發布2022年全年業績，去年股東應佔溢利為232.6億元，按年大跌42%；派發末期股息每股港幣40仙，按年跌11%；全年合共派發股息每股港幣80仙。
收入跌25.6%
集團指，去年收入跌25.6%至1,803.2億元（人民幣‧下同）；剔除稅後投資物業公允價值變動收益和匯兌淨損益等影響後溢利為244.2億元，去年為339.2億元；去年集團合約物業銷售額為2,947.6億元，銷售樓面面積為1,387萬平方米。集團在中國內地16個城市新增40幅土地，新增總樓面面積為739萬平方米；土地儲備為6,842萬平方米。
集團之總借貸為人民幣 2,703.9 億元，持有銀行結餘及現金為人民幣 1,103.1 億元；淨借貸比率維持於45.2%的行業低水平。
去年在港銷售136億
此外，去年受全球經濟增速放緩、香港疫情大爆發、美元加息因素的影響， 香港樓市單邊下行，量價齊跌，集團在港銷售額達港幣135.9億元。
集團主席兼執行董事顏建國表示，香港放寬防疫管控措施，有序恢復與外地跨境往來，雖然市場情緒受到經濟不明朗及加息等因素影響，香港樓市及土地巿場短期內有所波動，但集團對香港未來發展依然保持信心，並將持續把握機會適時增加投資。