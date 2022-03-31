藍籌放榜｜中海外少賺9% 末期息76仙

中國海外(688)指，去年純利401億元(人民幣，下同)(約501億港元)，按年跌8.5%，營業額2,422億元，漲三成，扣除稅後投資物業公允價值變動收益37.8億元後則賺363.8億元。擬派末期息每股76港仙，多4.1%，全年派息121港仙，升2.5%。

該股指，去年在新冠肺炎疫情持續影響全球經貿發展，疊加國際政經衝突等因素，全球經濟雖然快速復甦，但經濟增長不穩定與不確定性顯著增強。內地經濟恢復增長的動能尤為矚目，但面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，經濟增長前高後低，經濟發展的外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。此外，內地房地產調控政策堅持「房住不炒」，房地產金融政策大幅收緊。多重因素疊 加影響下，房地產行業去年上半年平穩增長，惟下半年顯著降溫。一些高槓桿、高負債的企業陸續面臨債務風險，房地產行業進入調整期。

未觸及「三條紅線」

中海外指，堅持在財務穩健基礎上的高質量發展，截至去年底資產負債率 58.9%，淨借貸比率 32.3%，未觸「三條紅線」中的任何一條，繼續保持在「綠檔」。加權平均融資成本3.55%，繼續保持行業最低區間。

期內物業銷售額揚2.4%，至3,695億元，銷售面積涉1,890萬方米。另外香港開發的維港1號，是啟德機場跑道地段首個推售的住宅項目，實現銷售合約額 62.7億港元，平均售價每方呎約2.5萬港元，在啟德機場跑道與本地發展商合作開發的四個項目將在今年推售。雖然近期香港受疫情衝擊，但在中央政府的全力支持及正確領導下，該股對香港樓市充滿信心並將繼續加大投資。