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財經
2024-03-21 20:14:42

藍籌放榜｜中海油少賺13%減派息 料今年產量增3%至6%

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藍籌放榜｜中海油少賺13%減派息 料今年產量增3%至6%

中海油去年全年實現油氣淨產量678百萬桶油當量。(資料圖片)

中國海洋石油(883)公在去年底止全年業績，期內純利1,238.43億元(人民幣，下同)(1,342億港元)，按年少12.6%；收入4,166.09億元，跌1.3%；營業利潤1,677.69億元，跌13.2%；每股盈利2.6元；末期股息0.66港元，按年少12%，全年共派1.25港元，少13.8%

 

產量連續5年創歷史新高

集團指，去年全年實現油氣淨產量678百萬桶油當量，連續5年創歷史新高，渤海油田保持中國第一大原油生產基地地位。至於收入減少主要由於油氣銷量和貿易量上升，以及國際市場油價下降的影響，惟公司持續增儲上產，提質增效，有效抵禦了國際油價下降的不利影響。集團去年資本性投資支付的現金為1,208.75億元，增加了48.5%，開發投資主要用於中國海域的油氣田項目開發以及圭亞那和巴西項目開發，以及為提高在產油氣田採收率而發生的支出。

展望今年，集團指將堅持油氣增儲上產，推動科技自主創新，推進能源綠色轉型，實施提質增效升級行動，不斷提升價值創造能力，為股東帶來更大回報。全年預計資本支出為1,250億至1,350億元，產量目標為700720百萬桶油當量，即按年多3.2%6.2%，儲量替代率目標為不低於130%

中國海洋石油今日收報18.22港元，升0.14港元或0.8%

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