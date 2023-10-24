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財經
2023-10-24 17:29:30

藍籌放榜｜中海油首3季純利減一成 淨產量創新高

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藍籌放榜｜中海油首3季純利減一成 淨產量創新高

中海油第三季純利錄338.84億元人民幣，按年少8.1%。(資料圖片)

中海油(883)公布9月底止第三季純利錄338.84億元(人民幣，下同)(362.2億港元)，按年少8.1%；營業收入1,147.53億元，升5.5%；每股盈利0.71元。累計今年首3季，純利則減少10.2%，至976.45億元；營業收入3,068.17億元，跌1.4%；每股盈利2.05元。

集團指，前三季度持續加大勘探開發力度，油氣淨產量穩步增長，成本競爭優勢進一步鞏固。今年首3季實現淨產量499.7百萬桶油當量，多8.3%，創歷史同期新高。其中，中國淨產量達345.5百萬桶油當量，升6.7%，主要得益於墾利6-1和陸豐15-1等油氣田產量增加；海外淨產量154.1百萬桶油當量，漲11.8%，主要得益於圭亞那Liza二期和巴西Buzios油田等產量增加。第三季度淨產量為167.8百萬桶油當量，多7.0%。集團今年平均實現油價為每桶76.84美元，下降24.2%，與國際油價走勢基本一致。

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中海油｜今年資本支出調整為12001300

另外，期內集團資本支出約895億元，增加30.2%，主要原因是在建項目工作量上升。為助力儲量和產量增長，今年度資本支出預算調整為1,200億至1,300億元。

公司首席執行官及總裁周心懷表示，今年公司油氣增儲上產再攀高峰，生產經營業績好於預期。接下來要堅定信心、攻堅克難，繼續狠抓落實各項工作，全力以赴完成年度生產經營任務。

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