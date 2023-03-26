藍籌放榜｜中石化全年少賺8% 末期息削37%

中國石化(386)公布截至去年底止全年純利661.53億元(人民幣，下同)(約756億港元)，按年少8.1%；營業收入3.32萬億元，多21.06%；營業利潤則減14.2%，至964.14億；建議末期股息每股0.195元，少37.1%，全年派0.355元，減24.5%。單計去年第四季歸屬於母公司淨利潤96.42億元，按年多約三成，按季少26.6%；營業收入8,648.46億元，按年增近17%，按季多2.8%
集團去年底止資產負債率51.91%，多0.4個百分點；去年油氣當量產量4.89億桶，增1.9%；原油產量2.8億桶，升0.4%；天然氣產量1.25萬億立方英尺，多4.1%；成品油總經銷量2.07億噸，減6.4%；當中境內成品油經銷量1.63億噸，少5.1%。
預計國際油價中高位震蕩
集團展望今年，指內地經濟運行有望實現整體好轉，預計境內天然氣、成品油和化工產品需求快速增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價在中高位震蕩。勘探及開發板塊方面，集團全年計劃生產原油2.8億桶，其中境外2,903萬桶；計劃天然氣生產12,918億立方英尺。煉油板塊全年計劃加工原油2.5億噸，生產成品油1.46億噸。化工板塊全年計劃生產乙烯1,400萬噸。
今年資本支出1658億人幣
今年公司計劃資本支出1,658億元，其中勘探及開發板塊資本支出744億元；煉油板塊資本支出227億元；營銷及分銷板塊資本支出166億元；化工板塊資本支出466億元；總部及其他資本支出55億元。
中石化上周五收報4.69港元，跌0.14港元或2.9%，成交額7.4億港元，市值1,162億港元。