藍籌放榜｜中石化第三季純利增38%

中石化首三季少賺6.6%，至540.6億元人民幣，營業收入增0.7%，至2.47萬億元人民幣。(資料圖片)

中國石化(386)指，第三季純利179.38億元(人民幣，下同)，按年增37.7%，營業收入升4.2%，至8762.59億元。至於首三季少賺6.6%，至540.6億元，營業收入增0.7%，至2.47萬億元。

中石化指，首三季實現油氣當量產量3.7615億桶，按年增3.6%，天然氣產量漲8.7%，至9,929.8億立方英尺。原油實現價格每桶跌19.6%，75.73美元，天然氣實現價格則減5.8%，至每千立方英尺7.1美元。首三季勘探及開發業務息稅前利潤為416.2億元，第三季則為147億元。

首三季度煉油業務息稅前利潤187億元，第三季則為75.09億元。首三季度行銷和分銷板塊實現息稅前利潤為265.28億元，第三季度息稅前利潤為81.26億元。前三季度化工業務息稅前虧損67.07億元，第三季度實現盈利，息稅前利潤為0.59億元。