藍籌放榜｜中石化純利倍升 末期息大增

中國石化(386)公布去年底止全年純利719.75億元(人民幣，下同)(約883.4億港元)，按年多1.15倍，營業收入2.74萬億元，上升30.2%，每股盈利0.594元，末期股息0.31元，大升1.4倍，全年派0.47元，派息率80%。
該集團期內全年油氣當量產量4.8億桶，其中境內原油產量維持在約2.5億桶；天然氣產量約1.2萬億立方英尺，多11.9%。至於全年加工原油2.55億噸，多7.8%，生產成品油1.46億噸，漲3.3%，其中汽油產量6,521萬噸，升12.6%，生產化工輕油4,541萬噸，增長12.9%。
今年資本開支約1980億元人幣
展望今年，中石化預計成品油市場需求繼續復甦，天然氣、石化產品需求持續增長。綜合考慮地緣政治、全球供需變化、庫存水平、「雙碳目標」等影響，預計油價波動風險增大。全年計劃生產原油2.81億桶，其中境外3,128萬桶；計劃生產天然氣1.26萬億立方英尺。煉油板塊方面，全年計劃加工原油2.58億噸，生產成品油1.47億噸。今年資本開支約1,980億元，投資向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設等。
中石化上周五報3.71港元，跌0.03港元或0.8%，成交額3.5億港元。