藍籌放榜｜中石化純利351億人幣 中期息0.145元人幣

中國石化(386)指，今年上半年純利351.1億元(人民幣，下同)(約381.7億港元)，按年減20.1%，營業額1.59萬億元，跌1.1%，每股盈利0.293元。中期息每股派息0.145元。

上半年原油產量升 0.02%

期內其他收益漲1.3倍，至48.9億元，投資收益32.9億元，去年同期虧損103億元，公允價值收益14.7億元，去年同期蝕15.6億元。上半年實現油氣產量2.5億油當量，按年升3.3%，原油產量升0.02%，至1.39億桶，天然氣產量6,609億立方英尺，漲7.6%。期內資本開支746.6億元，其中勘探及開發板塊資本支出334.21億元；煉油板塊資本支出70.63億元；化工板塊資本支出300.36億元。