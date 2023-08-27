藍籌放榜｜中石化純利351億人幣 中期息0.145元人幣

中國石化(386)指，今年上半年純利351.1億元(人民幣，下同)(約381.7億港元)，按年減20.1%，營業額1.59萬億元，跌1.1%，每股盈利0.293元。中期息每股派息0.145元。
上半年原油產量升0.02%
期內其他收益漲1.3倍，至48.9億元，投資收益32.9億元，去年同期虧損103億元，公允價值收益14.7億元，去年同期蝕15.6億元。上半年實現油氣產量2.5億油當量，按年升3.3%，原油產量升0.02%，至1.39億桶，天然氣產量6,609億立方英尺，漲7.6%。期內資本開支746.6億元，其中勘探及開發板塊資本支出334.21億元；煉油板塊資本支出70.63億元；化工板塊資本支出300.36億元。
另外，該股計劃下半年生產原油1.41億桶，生產天然氣6,309億立方英尺，原油加工量1.27億噸；境內成品油經銷量9,400萬噸。
下半年資本支出1040億
至於下半年計劃資本支出1,040億元。其中勘探及開發板塊資本支出410億元，主要用於濟陽、塔河、川西、威榮等油氣產能建設以及儲運設施建設；煉油板塊資本支出156億元，化工板塊資本支出294億元，主要用於天津南港、茂名等乙烯項目建設以及鎮海煉化擴建等。