熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-10-30 18:59:24

藍籌放榜｜中石油第三季純利升21%

分享：
藍籌放榜｜中石油第三季純利升21%

中石油第三季純利463.79億元人民幣，按年升21.1%，營業收入跌4.6%。(資料圖片)

中國石油(857)指，第三季純利463.79億元(人民幣，下同)，按年升21.1%，營業收入跌4.6%，至8,022.6億元，每股盈利0.25元。

至於首9個月賺1,316.5億元，按年多9.8%，營業收入減7.1%，至2.28萬億元。該股指，油氣兩大產業鏈安全平穩受控運行，主要成本費用得到有效管控，在油氣產品價格下降下，經營業績創歷史最好。期內原油平均實現價格為每桶75.28美元，按年減20.9%；內地天然氣平均銷售價格為每千方立英呎為8.81美元，挫4.8%

內地原油產量增1.2%

3季內地原油產量5.838億桶，按年增1.2%；可銷售天然氣產量3.51萬億立方英尺，升6.6%；油氣當量產量11.69億桶，揚3.8%。海外原油產量1.22億桶，漲22.1%；可銷售天然氣產量1,429億立方英尺，少4%；油氣當量產量 1.46億桶，飆16.8%

煉油業務經營利潤276.8億人幣

煉油化工和新材料分部首3季經營利潤278.1億元，增5.5%，其中煉油業務經營利潤276.8億元，多4.1%，化工業務轉虧為盈，經營利潤1.31億元。

該股今日收報5.16港元，跌3.4%0.18港元，成交約10.2億港元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受