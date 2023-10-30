藍籌放榜｜中石油第三季純利升21%

中國石油(857)指，第三季純利463.79億元(人民幣，下同)，按年升21.1%，營業收入跌4.6%，至8,022.6億元，每股盈利0.25元。
至於首9個月賺1,316.5億元，按年多9.8%，營業收入減7.1%，至2.28萬億元。該股指，油氣兩大產業鏈安全平穩受控運行，主要成本費用得到有效管控，在油氣產品價格下降下，經營業績創歷史最好。期內原油平均實現價格為每桶75.28美元，按年減20.9%；內地天然氣平均銷售價格為每千方立英呎為8.81美元，挫4.8%。
內地原油產量增1.2%
首3季內地原油產量5.838億桶，按年增1.2%；可銷售天然氣產量3.51萬億立方英尺，升6.6%；油氣當量產量11.69億桶，揚3.8%。海外原油產量1.22億桶，漲22.1%；可銷售天然氣產量1,429億立方英尺，少4%；油氣當量產量 1.46億桶，飆16.8%。
煉油業務經營利潤276.8億人幣
煉油化工和新材料分部首3季經營利潤278.1億元，增5.5%，其中煉油業務經營利潤276.8億元，多4.1%，化工業務轉虧為盈，經營利潤1.31億元。
該股今日收報5.16港元，跌3.4%或0.18港元，成交約10.2億港元。