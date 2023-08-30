藍籌放榜｜中石油純利增4% 中期息21分

分部業績方面，中石油上半年油氣和新能源營業收入4,247.82億元，少5%，經營利潤855.15億元，升3.7%；煉油化工和新材料收入5,750億元，少1.5%，經營利潤183.5億元，大減23.7%；銷售收入1.23萬億元，跌9.8%，經營利潤109.45億元，多28.4%；天然氣銷售收入2,763.41億元，增9.3%，經營利潤141.2億元，升3.5%。

展望下半年，集團指世界經濟仍然面臨下行風險，中國經濟將延續恢復發展勢頭，但發展基礎仍不穩固。國際原油市場供需總體平衡，但油價仍然存在下行風險；天然氣市場需求改善。內地成品油市場消費保持恢復態勢，天然氣市場需求保持較快增長。面對新變化、新挑戰，集團將堅持新發展理念，積極融入新發展格局，落實高質量發展要求，大力實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳五大發展戰略，著力發展主營業務，強化企業管理、改革創新、提質增效、綠色轉型、數字化轉型和風險防範，努力為股東創造價值。

中石油今日收報5.62港元，跌0.05港元或0.9%，成交額4.7億港元。