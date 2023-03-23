藍籌放榜｜中移動多賺8% 末期息2.21元減9%

中國移動(941)公布截至去年底止純利1,254.59億元(人民幣，下同)(約1,443億港元)，按年多8%；EBITDA錄3,292億元，增5.8%；營運收入9,372.59億元，增10.5%，當中通訊服務收入8,120.58億元，多8.1%，其中佔比25.6%的轉字化轉型收入2,076億元，升30.3%，移動雲收入503億元，多1.1倍；每股盈利5.88元，多3.7%，末期股息2.21元，減少9.1%，全年股息4.41港元，多8.6%，派息率67%。

集團去年底止移動客戶數9.75億戶，淨增1,811萬戶，淨增規模創3年高，其中5G套餐客戶數6.14億戶，淨增2.27億戶。移動ARPU多0.4%，達49元。有線寬頻客戶數2.72億戶，其中家庭寬頻客戶為2.44億戶，淨增2,578萬戶；家庭客戶綜合ARPU多5.8%，達42.1元。

數字化轉型收入為增長引擎

集團指，去年數字化轉型收入對通信服務收入增量貢獻達到79.5%，佔通信服務收入比提升至25.6%，是公司收入增長的第一引擎。其中，行業數字化方面，DICT收入同比增長38.8%，達到864億元，其中大數據收入多96.1%，達到32億元，5G專網收入升107.4%，達25.5億元。個人和家庭數字化方面，智慧家庭增值業務收入漲43.4%，達297億元；數字內容收入、金融科技收入分別增長27.2%和79.9%。

全年派 4.41 元，股息率 6.9 厘

中移動今日收報63.6港元，升0.15港元或0.2%，成交額17.7億港元。以今日收市價及全年派股息4.41元計，股息率6.9厘。