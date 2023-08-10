藍籌放榜｜中移動純利升8.4% 派息多一成

中國移動(941)公布6月底止純利761.73億元(人民幣，下同)(約825億港元)，按年升8.4%；營運收入5,307億元，升6.8%，當中通信服務收入4,522億元，大升6.1%，數字化轉型收入1,326億元，漲19.6%，佔通信服務收入比例29.3%；營運支出4,504億元，多6.6%；每股盈利3.56元；每股中期息多10.5%，至2.43港元，派息比率逾70%。

中移動業績｜移動 ARPU 升 0.2%

集團期內移動客戶數為9.85億戶，其中5G套餐客戶數為7.22億戶；移動ARPU升0.2%，至52.4元；有綫寬帶客戶數為2.86億戶，其中家庭寬帶客戶數為2.55億戶；家庭客戶綜合ARPU多0.7%，至43.3元。

中移動指，當前5G、雲計算、大數據、人工智能等新一代信息技術快速發展，呈現有機融合、系統創新的發展態勢，並加速融入經濟社會民生各領域、全過程，催生自動駕駛、無人工廠、元宇宙等新業態、新模式。新一輪科技創新浪潮，既孕育了更加廣闊的發展空間，也對產業轉變發展模式提出了更高要求。CT、IT、DT技術融合，連接、算力、能力服務融合，新一代信息技術與生產、生活、治理應用融合，「三個融合」加速發展，集團迎來加快拓展信息服務步伐的難得機遇。與此同時，當前宏觀經濟運行面臨新的困難挑戰，總體需求不足，一些企業經營困難，環境複雜多變，多元主體競爭激烈，集團轉型發展也面臨一些不確定因素。

中移動今日收報64.85港元，升0.35港元或0.5%，成交額8.9億港元，市值1.386萬億港元。