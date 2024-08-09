藍籌放榜｜中移半年派$2.6新高 股息7厘

今年初訂出3年內派息比率升至逾75%的中國移動(941)，昨在交出多賺半成的中期成績表同時，亦進一步將中期派息按年增7%，至每股2.6元，每手500股收息1,300元，以金額計更為歷來最高的派息。以中移動昨日收報72.25元計，連同去年末期派息，全年股息率高約6.92厘，繼續冠絕三大中資電訊股。
中移動執行董事兼董事長楊杰表示，過去20多年，集團累計派發1.3萬億元人民幣的分紅，進一步確認將來75%以上的分派目標。集團在增加派息的同時，亦同時下調支本資出比例，他指除非出現新的特殊原因，否則未來兩年的資本支出佔收入比例，將逐步下降至20%以下。集團半年資本開支為640億元人民幣，自由現金流為674億元人民幣。
派息冠中資電訊同業 股價跑贏
以半年派2.373元人民幣及每股盈利3.75元人民幣計，中移動派息比率為63.3%，按年多0.36個百分點，而去年全年則為71.4%。其餘兩大中資電訊股仍未放榜，惟按去年派息計，中國聯通(762)股息率為5.3厘，派息比率55%；中國電信(728)股息率為5.8厘，派息率70.7%，後者同樣有3年派息率增至75%的目標。
中移動昨漲1.1%或0.75元，至72.25元，累計本月仍跌0.5%，今年則升11.5%，明顯跑贏恒生指數同期跌0.9%。
半年多賺5% 移動客戶破10億
整體業績方面，中移動半年股東應佔利潤為802.57億元人民幣，按年增長5.3%；營運收入5,467.44億元人民幣，升3%，其中通信服務收入4,636.89億元人民幣，增2.5%，銷售產品收入及其他佔832億元，多6%；EBITDA6錄1,823億元人民幣，EBITDA佔通信服務收入比為39.3%。
集團6月底移動客戶突破10億，淨增926萬戶，其中5G網絡客戶達5.14億戶，淨增0.49億戶，滲透率達51.4%。
展望來年，中移動指當前外部環境變化帶來的不利影響增多，有效需求仍然不足，新舊動能正處於轉換期，公司轉型發展面臨一些不確定因素。集團又指，未來將大力推進「兩個新型」升級計劃、「AI+」行動計劃、「BASIC6」科創計劃，加快發展新質生產力，推進數智化轉型、高質量發展。