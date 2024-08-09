藍籌放榜｜中移半年派$2.6新高 股息7厘

今年初訂出3年內派息比率升至逾75%的中國移動(941)，昨在交出多賺半成的中期成績表同時，亦進一步將中期派息按年增7%，至每股2.6元，每手500股收息1,300元，以金額計更為歷來最高的派息。以中移動昨日收報72.25元計，連同去年末期派息，全年股息率高約6.92厘，繼續冠絕三大中資電訊股。

中移動執行董事兼董事長楊杰表示，過去20多年，集團累計派發1.3萬億元人民幣的分紅，進一步確認將來75%以上的分派目標。集團在增加派息的同時，亦同時下調支本資出比例，他指除非出現新的特殊原因，否則未來兩年的資本支出佔收入比例，將逐步下降至20%以下。集團半年資本開支為640億元人民幣，自由現金流為674億元人民幣。