藍籌放榜｜中芯去年賺141億 不派息

中芯國際(981)指，去年純利18.2億美元(約141.9億港元)，按年升6.8%，扣除非經常性損益的淨利潤14.7億美元，漲78.1%。不派末期息。

營業額72.7億美元，增33.6%，其中晶圓代工業務營收67.3億美元，升35.2%，平均晶圓售價揚28.5%，至949美元。期內毛利27.6億美元，多64.8%，毛利率38%，增7.2個百分點，淨利率30.2%，減2.4個百分點。

至於去年第四季賺3.85億美元，按季減18.1%，為去年盈利最少季度，營業額16.2億美元，跌15%，扣除非經常性損益後的淨利潤2.5億美元，挫40%。

預期毛利率約 20% 營業額預期下滑

展望2023年，智能手機和消費電子行業回暖需要時間，工業領域相對穩健，汽車電子行業增量需求僅可以部分抵消手機和消費電子疲弱的負面影響。上半年，行業周期尚在底部，外部不確定因素帶來的影響依然複雜。雖然下半年可見度仍然不高，但已感受到客戶信心的些許回升，新產品流片的儲備相對飽滿。基於外部環境相對穩定的前提下，按照國際財務報告準則，預計今年全年營收同比降幅為低十位數，毛利率在20%左右；折舊同比增長超兩成，資本開支與上一年相比大致持平；到年底月產能增量與上一年相近。持續投入過程中，毛利率承受高折舊壓力，將以持續盈利為目標，努力把握產能擴建節奏，保證一定的毛利率水平。

該股今日收報17.68元，跌0.1%或0.02元，成交4.95億元。