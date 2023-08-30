藍籌放榜｜中行半年淨息差收窄9點子 至1.67%

中國銀行(3988)公布截至6月底止半年純利1,200.95億元(人民幣，下同)(約1,291億港元)，按年多0.8%；淨利息收入2,339.92億元，增4.8%；手續費用及佣金收支淨額463.76億元，多4.3%；信用減值損失升28.3%，至605.63億元；每股盈利0.37元；維持不派中期息。

中行業績｜不良貸款餘額增 7%

中行上半年淨息差1.67%，較去年同期下降9個基點；平均總資產回報率(ROA)錄0.85%，淨資產收益率(ROE)錄10.60%。6月底止，集團不良貸款餘額42,468.82億元，增加6.6%，不良貸款率1.28%，降0.04個百分點。集團貸款減值準備餘額4,651.08億元，多6.4%；不良貸款撥備覆蓋率188.39%，減0.34個百分點。至於集團核心一級資本充足率11.29%，少55點子；一級資本充足率13.56%，亦少55點子。

展望下半年，中行指儘管外部環境複雜嚴峻，經濟運行面臨挑戰，但中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好基本面沒有改變。隨著促進發展的積極因素累積增多，下半年經濟有望持續好轉。該行指，將自覺踐行金融工作政治性、人民性，全力推動黨中央決策部署在中行落地見效，穩中求進、以進固穩，搶抓發展機遇、破解發展難題，形成共促高質量發展合力，在服務國家大局中開創中行事業發展新局面。