藍籌放榜｜中銀香港去年多賺18% 末期息派0.91元

中銀香港(2388)指，去年純利270.5億元，按年升17.8%，末期息每股0.91元，連同中期息0.447元，全年合共派息1.357元，漲兩成，派息率53%，增1個百分點。

該股今日收市報25.4元，升0.6%或0.15元，成交約1.56億元。

期內淨利息收入388.1億元，增21.5%，淨息差(調整後)為1.36%，多0.27個百分點；淨服務費及佣金收入95.1億元，減近兩成，由於投資市場氣氛淡靜，證券經紀、保險、基金分銷及基金管理佣金收入下降介乎17.8%至69.6%。經營溢利367.4億元，漲20.7%，每股盈利2.5588元。

貸款及其他賬項減值準備淨撥備升三成

客戶貸款增長3.2%，至1.64萬億元，存款升2%，至2.37萬億元，不良貸款率0.53%。去年平均股東權益回報率8.78%，增1.11個百分點，平均總資產回報率0.8%，升0.1個百分點。貸款及其他帳項減值準備淨撥備25.45億元，升29.5%，因去年下半年重檢預期信用損失模型，以及反映若干涉及中地房地產及紓困措施客戶的潛在風險，若干客戶貸款評級下降，令撥備增加。

該行展望今年指，香港方面，雖然環球經濟放緩和地緣政治不穩為經濟表現帶來挑戰，但香港與內地、其他國家及地區達至全面通關，加上勞工市場有望繼續改善，將為本港經濟帶來有力支持。考慮到宏觀環境仍存在不確定性，將密切留意市場環境變化，並採取靈活有效的業務發展策略，以減低潛在的影響。另外，亦會搶佔大灣區重點市場，大力發展跨境業務；強化東南亞業務部署，繼續推動區域客戶規模不斷擴大，以及豐富區域產品種顯。亦會推進數字化轉型戰略，提升數字服務滲透率。