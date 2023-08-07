藍籌放榜｜九倉置業收市挫半成 指復甦遠未及疫前

九龍倉置業(1997)公布截至6月底止半年轉賺18.05億元，去年同期蝕14.68億元；基礎淨盈利減少9%，至30.59億元；收入64.73億，按年多4.2%；投資物業公允價值減少收縮至11.15億元，去年同期為減少50.53億元，帶動扭虧；每股盈利0.59元，中期股息減少4.3%，至0.67元。

九倉置業股價今日走低，全日報36.75元，大跌2.25元或5.8%，成交額2.45億元，市值1,115.8億元。

九置業績｜寫字樓收入減 14% 海港城增 8%

集團旗下海港城包括酒店的上半年整體收入增加8%，營業盈利增加12%，出租率回升至96%；商場收入則增加9%，營業盈利增加16%。至於荷里活廣場繼續引進新租戶及開展市場推廣活動吸引購物顧客，出租率為96%，收入增加5%，營業盈利增加8%。

寫字樓方面，九倉指雖然商業活動恢復且租賃興趣增加，但在營商前景不穩定的情況下，租戶普遍對成本保持謹慎，上半年出租率為87%，收入減少14%，營業盈利減少16%。至於中環組合由於位處黃金地段而且交通便捷，卡佛大廈的寫字樓出租率穩企於96%，會德豐大廈的寫字樓出租率則提升至81%。兩項物業的零售部分皆全部租出，收入和營業盈利分別下跌12%及14%，原因是會德豐大廈一主要租戶遷出後騰空的面積只有一部分租出。