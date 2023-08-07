藍籌放榜｜九倉置業收市挫半成 指復甦遠未及疫前

九龍倉置業(1997)公布截至6月底止半年轉賺18.05億元，去年同期蝕14.68億元；基礎淨盈利減少9%，至30.59億元；收入64.73億，按年多4.2%；投資物業公允價值減少收縮至11.15億元，去年同期為減少50.53億元，帶動扭虧；每股盈利0.59元，中期股息減少4.3%，至0.67元。
九倉置業股價今日走低，全日報36.75元，大跌2.25元或5.8%，成交額2.45億元，市值1,115.8億元。
九置業績｜寫字樓收入減14% 海港城增8%
集團旗下海港城包括酒店的上半年整體收入增加8%，營業盈利增加12%，出租率回升至96%；商場收入則增加9%，營業盈利增加16%。至於荷里活廣場繼續引進新租戶及開展市場推廣活動吸引購物顧客，出租率為96%，收入增加5%，營業盈利增加8%。
寫字樓方面，九倉指雖然商業活動恢復且租賃興趣增加，但在營商前景不穩定的情況下，租戶普遍對成本保持謹慎，上半年出租率為87%，收入減少14%，營業盈利減少16%。至於中環組合由於位處黃金地段而且交通便捷，卡佛大廈的寫字樓出租率穩企於96%，會德豐大廈的寫字樓出租率則提升至81%。兩項物業的零售部分皆全部租出，收入和營業盈利分別下跌12%及14%，原因是會德豐大廈一主要租戶遷出後騰空的面積只有一部分租出。
九置業績｜成本上漲 擠壓投資物業和酒店利潤
集團表示，復甦遠未及新冠肺炎疫情前，訪港旅客人數和本港零售銷售額仍遠低於疫情前水平；酒店復甦較為明顯，但仍欠增長動力；負債淨額減到四年來最低，將盡量減輕借貸成本增加兩倍的影響。由於成本壓力不斷加大，令疫情後的復甦變得更加複雜，成本上漲，尤其是人力和能源成本，正在擠壓投資物業分部和酒店分部的利潤空間。