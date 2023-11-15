藍籌放榜｜京東上季多賺33% 經調整利潤逾百億人幣

首席執行官許冉指，上季集團取得穩健收入表現，並且利潤水準達歷史新高，這主要得益於價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢，集團又備受鼓舞地看到一系列主動努力所取得的進展，比如商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等，相信京東處於實現長期可持續增長的有利位置。

京東季績｜許冉兼任京東零售 CEO

另外，集團同時宣布許冉將兼任京東零售首席執行官，立即生效。京東零售原首席執行官辛利軍將在公司另有他任。