藍籌放榜｜京東上季多賺33% 經調整利潤逾百億人幣

京東集團(9618)公布截至9月底止3個月純利79.36億元(人民幣，下同)(約85.3億港元)，按年升33.1%；非美國通用會計準則下歸屬於本公司普通股股東的淨利潤106億元，多約6%；收入2,476.98億元，多1.7%；經營利潤93.03億元，升6.6%；每股基本收益2.52元。
京東季績｜首9個月純利升1.8倍
京東累計首9個月，純利207.78億元，大升1.8倍；收入7785.85億元，多3.7%；稅前利潤283.44億元，升1.8倍；每股基本收益6.61元。
分部表現方面，京東集團上季收入2120.59億元，多不足0.1%，經營利潤110.01億元，升0.7%；京東物流收入416.63億元，增16.5%，經營利潤錄2.88億元，增13.8%；達達收入28.67億元，漲兩成，經營虧損5,200萬元，去年為蝕3億元。
首席執行官許冉指，上季集團取得穩健收入表現，並且利潤水準達歷史新高，這主要得益於價格競爭力和平台生態建設方面的主動努力及供應鏈優勢，集團又備受鼓舞地看到一系列主動努力所取得的進展，比如商家數量的進一步擴大，以及用戶購買行為的改善等，相信京東處於實現長期可持續增長的有利位置。
京東季績｜許冉兼任京東零售CEO
另外，集團同時宣布許冉將兼任京東零售首席執行官，立即生效。京東零售原首席執行官辛利軍將在公司另有他任。