藍籌放榜｜京東健康中期多賺6倍 不派息

京東健康(6618)中期純利15.6億元(人民幣，下同)(約16.9億港元)，按年飆近6倍，非國際財務報告準則盈利24.3億元，漲1倍。營業額271億元，升34%，毛利多四成，至62億元。不派中期息。

該股今日收市報50.55港元，升0.7%或0.35港元，成交約1.7億港元。

今年以來「互聯網+醫療健康」鼓勵政策不斷出台，近日內地鼓勵「互聯網+醫 療健康服務」及醫療大數據的應用、心理諮詢服務和中醫養生保健服務的發展等，將構建線上線下一體化的醫療健康服務體系，推動創新醫療健康服務有序落地。

活躍用戶數量達到 1.68 億

截至今年6月底過去12個月年度活躍用戶數量達到1.68億，按年淨增加3,730萬，利用創新技術和數字化運營能力，進一步優化醫療健康服務產品的用戶體驗，上半年日均在線諮詢量已超過44萬。

在今年618大促活動期間，為商家制定全面支持舉措，包括品類促銷、流量扶持、品牌推廣等，參與促銷活動的商家和商品數量均創新高，超過7,000個商家的成交額同比翻倍。