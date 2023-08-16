藍籌放榜｜京東健康中期多賺6倍 不派息

京東健康(6618)中期純利15.6億元(人民幣，下同)(約16.9億港元)，按年飆近6倍，非國際財務報告準則盈利24.3億元，漲1倍。營業額271億元，升34%，毛利多四成，至62億元。不派中期息。
該股今日收市報50.55港元，升0.7%或0.35港元，成交約1.7億港元。
今年以來「互聯網+醫療健康」鼓勵政策不斷出台，近日內地鼓勵「互聯網+醫 療健康服務」及醫療大數據的應用、心理諮詢服務和中醫養生保健服務的發展等，將構建線上線下一體化的醫療健康服務體系，推動創新醫療健康服務有序落地。
活躍用戶數量達到1.68億
截至今年6月底過去12個月年度活躍用戶數量達到1.68億，按年淨增加3,730萬，利用創新技術和數字化運營能力，進一步優化醫療健康服務產品的用戶體驗，上半年日均在線諮詢量已超過44萬。
在今年618大促活動期間，為商家制定全面支持舉措，包括品類促銷、流量扶持、品牌推廣等，參與促銷活動的商家和商品數量均創新高，超過7,000個商家的成交額同比翻倍。
該股又指，將進一步推進開放生態戰略，不斷提升醫藥健康供應鏈和醫療健康服務能力建設，致力於為用戶提供易得、便捷和可負擔的醫療健康產品和服務。對於零售藥房業務，隨著用戶健康消費習慣的養成，認為這一領域仍擁有很大增長潛力。將不斷釋放「自營+在線平台+全渠道布局」的生態能力，攜手品牌和商家夥伴，聚焦「即時零售」體驗升級和下沉市場的布局，進一步提升藥品及醫療健康產品的可及性。
計劃利用大語言模型
在醫療健康服務方面，將進一步構建專科疾病領域服務閉環，深挖醫療健康服務場景，滿足用戶多樣化醫療健康需求。將繼續與廣大醫生、醫療機構、政府部門等各方深化合作，並為其提供數字化、智能化的產品工具及解決方案，一道致力於完善線上線下一體化的新型醫療健康服務。還計劃利用大語言模型等新一代信息技術手段，推進更多基於人工智能技術的產品和服務升級，並以技術創新驅動解決方案的智能化升級，同時依託技術開放平台向全域、全場景夥伴持續賦能，以期更高效、更好地服務更多用戶。