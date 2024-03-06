藍籌放榜｜京東去年經調整純利多25% 派息增兩成 加碼30億美元回購

京東集團(9618)公布去年底止全年純利241.67億元(人民幣，下同)(約263億港元)，按年多1.3倍；非美國通用會計準則下歸屬於股東淨利潤352億元，多24.7%；收入1.08萬億元，多3.7%，當中京東零售收入9,453億元，多1.7%，物流收入1,666億元，增21.3%；每股美國存託股攤薄收益15.23元；末期股息0.38美元，多22.5%。
上季純利升12% 末期息0.38美元
單計去年第四季，京東純利33.89億元，多11.8%；收入3,060.77億元，增3.65；非美國通用會計準則下歸屬於本公司普通股股東的淨利潤為84億元，多9%。
京東今日收報89.2港元，升6.45港元或7.8%。
集團表示，董事會已批准一項新股份回購計劃，於截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元(約234億港元)的股份。
日用百貨品類重回增長軌道
京東首席執行官許冉表示，今年將以用戶體驗提升和市場份額增長為重點，為用戶、業務合作夥伴和股東創造更多價值。集團首席財務官單甦表示，京東在四季度和2023全年交付了穩健的財務業績，對「多快好省」的極致追求得到用戶的高度認可，旗下家電和3C等核心品類繼續取得優於行業的表現，且日用百貨品類在第四季度重回增長軌道。得益強勁盈利能力和資產負債表，集團致力於通過年度現金股利和股份回購形式回饋股東。