藍籌放榜｜京東去年經調整純利多25% 派息增兩成 加碼30億美元回購

集團表示，董事會已批准一項新股份回購計劃，於截至2027年3月的未來36個月內回購價值不超過30億美元(約234億港元)的股份。

日用百貨品類重回增長軌道

京東首席執行官許冉表示，今年將以用戶體驗提升和市場份額增長為重點，為用戶、業務合作夥伴和股東創造更多價值。集團首席財務官單甦表示，京東在四季度和2023全年交付了穩健的財務業績，對「多快好省」的極致追求得到用戶的高度認可，旗下家電和3C等核心品類繼續取得優於行業的表現，且日用百貨品類在第四季度重回增長軌道。得益強勁盈利能力和資產負債表，集團致力於通過年度現金股利和股份回購形式回饋股東。