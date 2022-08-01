藍籌放榜｜信義光能中期少賺38% 擬內地上市

信義光能(968)指，上半年純利19億元，按年減38%，營業額96.9億元，增兩成，毛利33億元，挫26%，毛利率34.1%，瀉21.3個百分點，中期息每股派10仙，削41%，每股基本盈利21.42仙。

該股指，將計劃發行新人民幣普通股，及於深圳證券交易所創業板或其他證券交易所上市。

受市場需求增長帶動，上半年太陽能玻璃銷量按年增44.6%，然而，平均售價下降以及原材料及能源成本上升抵銷了銷量增加，亦令毛利減少。期內太陽能玻璃銷售收益80.9億元，升22.6%，毛利率挫24.5個百分點，至26.7%；太陽能發電場業務收益15.5億元，多5.5%，毛利率72.8%，減0.9個百分點。

計劃新增 8 條太陽能玻璃生產線

該股指計劃新增8條日熔量各為1,000噸的新太陽能玻璃生產線，其中4條位於江蘇省張家港市，另外4條位於安徽省蕪湖市。其中3條已於今年第二季度投產。視乎聽證程序結果、市場狀況及能源價格等因素，其餘5條新生產線預計將於下半年投產。

另正在籌建12條新太陽能玻璃生產線，其中8條線(各日熔量為1,000噸)將位於安徽省蕪湖市，兩條線(各日熔量為1,200噸)位於雲南省曲靖市，另外兩條線(各日熔量為1,200噸)位於馬來西亞，但投產時間未確定。

將於今年新增的太陽能發電場項目容量較大機會低於原定720兆瓦的目標，將根據市況及各項目的具體情況作出靈活調整。關於於雲南省曲靖市建設年產能60,000噸的多晶硅生產設施，該項目前期工作進展順利，預計提前於明年下半年投產。