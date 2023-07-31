藍籌放榜｜信義系中期盈利齊倒退 削減中期息

信義系公布中期業績，信義玻璃(868)中期賺21.4億元，按年減35%，營業額跌7.5%，至126.2億元，中期息每股派26仙，挫35%。該股對今年浮法玻璃市場的前景以及今年下半年旺季的平均售價變動持審慎樂觀態度。未來將繼續於亞洲發掘更多硅砂及原材料新來源的機會。另續探索其他機會擴大海外產能，以應對不同的進口關稅問題。

信義玻璃：內地推政策 料增玻璃需求

該股指，市場預期內地政府將於不久將來推出進一步放寬及積極的經濟及貨幣政策，以刺激消費周期及改善物業市場環境。該等政策放寬完成指定物業及向物業買家交付新樓宇項目的融資渠道，這將令今年建築及窗戶安裝活動增加，並將增加對浮法玻璃及建築玻璃的需求。