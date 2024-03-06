藍籌放榜｜創科去年純利少9% 末期息98仙

創科指，毛利增長直接由於MILWAUKEE業務持續取得成功、售後電池銷售增加，以及新推出的創新產品帶動利潤率上升所致。由於庫存較去年大幅減少9.87億美元，毛利率改善令人相當鼓舞，而今年及往後年度會繼續將庫存日數縮短。集團去年底淨負債比率17.1%，勁縮15個百分點。

集團表示，全球業務按當地貨幣計，去年所有地區均錄得超越市場的增長。北美業務增長2.9%，歐洲業務增長高達7.3%。至於其他地區，包括澳洲、拉丁美洲及亞洲則錄得7.6%增長。去年創科的電動工具業務銷售額128億美元，按列賬貨幣及當地貨幣計算，分別增長3.8%及4.1%。而按當地貨幣計算，地板護理及清潔業務銷售增長1.5%，至 9.37億美元，盈利則較去年增加6,530萬元，至 2,720萬美元。

料 MILWAUKEE 今明兩年銷售雙位數增

展望今年，創科指有望繼續超越市場表現，預計旗艦業務MILWAUKEE可於今年及往後延續雙位數銷售增長，而消費者業務類別將繼續優於競爭對手。而由於擁有可提升終端用戶生產力的更優越功能，所以產品售價較高，形成領先市場及帶動毛利率上升的良性循環。集團指，其毛利率增長的另一項重要推動力，乃集團世界級生產網絡帶來的生產力。基於健康的財務狀況、理想的現金水平及強勁的增長前景，集團對今年充滿信心。