藍籌放榜｜友邦上半年新業務價值增37% 中期息多派5%

友邦保險(1299)公布，截至今年6月底止，中期純利按年升45.8%，至22.5億(美元，下同)。新業務價值增37%，至20.3億元。中期息派42.29港仙，按年升5%。
集團指，於今年上半年，透過股份回購計劃向股東返還20億元。期內年化新保費39.84億元，上揚49%。新業務價值利潤率回落4.5個百分點，至50.8%，主要來自於香港向內地訪港旅客銷售長期儲蓄產品的增長及於內地的銀行保險及長期儲蓄產品銷售比例提高。按新業務保費現值呈報的利潤率保持穩定為10%。集團表示，所有報告分部及所有分銷渠道均錄得新業務價值增長。
香港業務方面，今年上半年新業務價值按年增長超過1倍，至6.81億元，受惠於本地客戶群雙位數字增長，以及2月份恢復通關後內地訪港旅客的回歸，市場對集團的分紅產品需求強勁，推動年化新保費增加1.6倍，至11.65億元，而新業務價值利潤率則降至56.9%。
內地業務方面，今年上半年錄得14%的新業務價值增長，主要由公司代理業務的雙位數字增長及銀行保險渠道的非凡業績表現所帶動。隨著新冠疫情的消退及日常活動恢復常態，2月至6月的新業務價值較去年同期增長29%。客戶在集團各個分銷渠道對長期儲蓄產品的強勁需求，支持年化新保費在上半年錄得53%的增長。此產品組合轉變與銀行保險對整體銷售貢獻的增加，導致新業務價值利潤率降至50.3%。
友邦指出，泰國業務在上半年錄得28%的新業務價值增長，新業務價值利潤率相較去年全年的89.1%則維持穩定。至於新加坡的新業務價值亦錄得5%的增長，且新業務價值利潤率保持在65%的強勁水平。
友邦股價於上午時段受壓，一度低見68.55港元。截至下午3時，友邦報69.65港元，跌0.4%或0.3港元，成交金額約16.6億港元。