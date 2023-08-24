藍籌放榜｜友邦上半年新業務價值增37% 中期息多派5%

友邦保險(1299)公布，截至今年6月底止，中期純利按年升45.8%，至22.5億(美元，下同)。新業務價值增37%，至20.3億元。中期息派42.29港仙，按年升5%。

集團指，於今年上半年，透過股份回購計劃向股東返還20億元。期內年化新保費39.84億元，上揚49%。新業務價值利潤率回落4.5個百分點，至50.8%，主要來自於香港向內地訪港旅客銷售長期儲蓄產品的增長及於內地的銀行保險及長期儲蓄產品銷售比例提高。按新業務保費現值呈報的利潤率保持穩定為10%。集團表示，所有報告分部及所有分銷渠道均錄得新業務價值增長。

香港業務方面，今年上半年新業務價值按年增長超過1倍，至6.81億元，受惠於本地客戶群雙位數字增長，以及2月份恢復通關後內地訪港旅客的回歸，市場對集團的分紅產品需求強勁，推動年化新保費增加1.6倍，至11.65億元，而新業務價值利潤率則降至56.9%。