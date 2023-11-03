藍籌放榜｜友邦上季新業務價值升35%，內地旅客銷售持續強勁。

若單計第三季，新業務價值9.94億元；按固定及實質滙率計按年分別升35%及34%，年化新保費19.38億元，按固定及實質滙率計分別升54%及52%，新業務價值利潤率51.2%，分別降7及6.9個百分點。

內地旅客銷售佔港第三季新業務一半

此外，友邦保險中國業務持續受惠於中國內地疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%；香港業務相對去年的強勁基數稍為回落，中國內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後市場對集團的產品和服務需求殷切。集團延續上半年非常強勁的表現，作為主要增長引擎的中國內地、香港、東盟和印度業務，均進一步實現雙位數字增長，推動集團整體新業務價值上升35%。