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財經
2023-11-03 15:00:00

藍籌放榜｜友邦上季新業務價值升35%　內地旅客銷售持續強勁

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藍籌放榜｜友邦上季新業務價值升35%，內地旅客銷售持續強勁。

友邦保險（1299）公布，截至9月底止首3季，新業務價值30.23億元(美元，下同)，按固定滙率計算，按年上升36%；年化新保費按年升51%至59.22億元；新業務價值利潤率為50.9%，降5.3個百分點。按實質滙率計算，新業務價值升33%，年化新保費升46%，新業務價值利潤率降5.2個百分點。

若單計第三季，新業務價值9.94億元；按固定及實質滙率計按年分別升35%及34%，年化新保費19.38億元，按固定及實質滙率計分別升54%及52%，新業務價值利潤率51.2%，分別降7及6.9個百分點。

內地旅客銷售佔港第三季新業務一半

此外，友邦保險中國業務持續受惠於中國內地疫情後重新開放，業務表現較上半年升勢加快，第三季新業務價值增長超過20%；香港業務相對去年的強勁基數稍為回落，中國內地旅客的銷售持續非常強勁增長，約佔友邦保險香港業務第三季新業務價值的一半，與2023年上半年的水平相若。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團錄得歷來最高的第三季新業務價值，反映在疫情後市場對集團的產品和服務需求殷切。集團延續上半年非常強勁的表現，作為主要增長引擎的中國內地、香港、東盟和印度業務，均進一步實現雙位數字增長，推動集團整體新業務價值上升35%。

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