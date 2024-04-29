藍籌放榜｜友邦新業務價值創季度新高 增回購額20億美元 股價曾漲一成

友邦保險(1299)指，今年首季新業務價值按固定匯率計算增31%，至13.27億美元(約103.5億港元)，創季度新高，另公布優化資本管理政策詳情，包括增加回購金額，由100億美元，增添20億美元，至120億美元，預期將於約12個月內完成。
友邦最高曾報59.1元，漲近一成，現報57.35元，升6.2%或3.35元，成交約65億元。
年化新保費多26%
期內新業務價值利潤率升至54.2%，漲1.9個百分點；年化新保費多26%至24.49億美元。友邦首席執行官兼總裁李源祥指，新業務價值增長非常強勁，並為股東增加資本回報，足證其競爭優勢和財務紀律持久力量，並創歷來最高季度新業務價值，在現有股份回購計劃中增添20億美元，總額增至120億美元。行動突顯有系統地返還超出需要資本，同時續締造可帶來吸引回報自身新業務增長。將繼續專注於推動盈利性新業務增長，新業務增長將通過增加未來盈利、產生的自由盈餘和更大的股東價值，在塑造財務未來帶來重大影響。
友邦保險香港新業務價值增43%
至於友邦保險香港業務實現43%的新業務價值增長，新業務價值利潤率從去年下半年的58.1%，升至64.3%，本地和內地訪客客戶群帶來新業務價值貢獻大致相若，且均取得雙位數字增長。內地訪客客戶新業務價值續保持動力，並超越去年第四季水平。在第一季，內地訪客客戶群新業務價值逾60%來自代理渠道。「最優秀代理」在新入職代理人數方面取得非常強勁增長。在今年3月，友邦保險香港業務實現了其自2023 年2月全面恢復通關以來最高的單月新業務價值。
友邦保險中國業務新業務價值增長38%，主要受益於「最優秀代理」新業務價值取得非常強勁的雙位數字增長，以及銀行保險業務的持續增長。