藍籌放榜｜友邦新業務價值創季度新高 增回購額20億美元 股價曾漲一成

友邦保險(1299)指，今年首季新業務價值按固定匯率計算增31%，至13.27億美元(約103.5億港元)，創季度新高，另公布優化資本管理政策詳情，包括增加回購金額，由100億美元，增添20億美元，至120億美元，預期將於約12個月內完成。

友邦最高曾報59.1元，漲近一成，現報57.35元，升6.2%或3.35元，成交約65億元。

年化新保費多26%

期內新業務價值利潤率升至54.2%，漲1.9個百分點；年化新保費多26%至24.49億美元。友邦首席執行官兼總裁李源祥指，新業務價值增長非常強勁，並為股東增加資本回報，足證其競爭優勢和財務紀律持久力量，並創歷來最高季度新業務價值，在現有股份回購計劃中增添20億美元，總額增至120億美元。行動突顯有系統地返還超出需要資本，同時續締造可帶來吸引回報自身新業務增長。將繼續專注於推動盈利性新業務增長，新業務增長將通過增加未來盈利、產生的自由盈餘和更大的股東價值，在塑造財務未來帶來重大影響。