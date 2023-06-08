藍籌放榜｜周大福全年賺53.8億 末期息特息共派1元

另外，該股披露今年4月1日至5月31日零售值增38.1%，其中內地升34.6%，香港及澳門漲64.6%，內地同店銷售多16.8%，香港及澳門飆61.3%。

香港及澳門同店銷售飆

香港及澳門同店銷售飆 61.3%

香港及澳門同店銷售飆 61.3%

內地零售點 7269 個 提前超標

截至今年3月底，內地共有7,269個零售點，淨增1,631個，並超越為2025財政年度定下開設7,000間門店的目標，同店銷售減13.1%。香港及澳門共有85個零售點，淨關閉9個，本港同店銷售增36.6%，澳門則跌17.8%。

該股指，隨著內地、香港及澳門的同店銷售恢復增長，預計2024財政年度將會是復甦及恢復常態的一年。

內地旅客重臨消費將推動本港和澳門業務進一步復甦。隨著客流量按預期上升，預計可受惠於這些市場營運效益。香港方面，由於2023至24年度財政預算案所發放的消費券，亦將能支持零售活動及客流量的復甦。

周大福今日收市報13.8元，跌0.3%或0.04元，成交約1.16億元。