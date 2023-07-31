藍籌放榜｜回購預期再添食20億美元 息差擴闊 滙控稅前料多賺六成

藍籌股業績揭幕，滙豐控股(005)及恒生銀行(011)明日放榜，受惠息差擴闊，分析料滙控第二季列帳基準稅前利潤介乎79.18億至80.81億美元，按年升58%至61%，按季倒退逾37%。另季度息每股料派10美仙，預期將有新一輪回購計劃涉20億美元。

摩根大通、高盛及摩根士丹利均預期，滙控第二季將維持派季息每股0.1美元；摩通及美銀證券料滙控將公布額外20億美元回購計劃。摩通又料滙控次季列帳基準稅前利潤80.81億美元，按季跌37%，按年升61%，淨利息收入按年升32%至91.29億美元，淨息差料1.71%，擴闊36基點。期內淨利息收入將受惠本港銀行同業拆息走勢，第二季1個月拆息平均高於首季，推動淨利息收入及淨息差，現時1個月拆息約5厘，較首季再升，若情況持續，為今季淨利息收入帶來動力。美銀料滙控上半年列帳基準稅前利潤208.04億美元，上季列帳基準稅前利潤為79.18億美元，按年增58%，按季少38.5%。

資深財經分析師熊麗萍建議，投資者毋須急於入市，待滙控業績公布後再部署。她料滙控將受惠淨息差擴闊，由於首季業績時已表示恢復派息及回購，股價已累升，日後需視乎經濟走勢及投資市場變化，將影響其商業貸款業務及投資收入。

滙控今年以來受惠恢復派發季度息、回購及業績好轉等因素帶動，上周五收市64.8元，貼近52周高，今年以來累漲逾33%，單計第二季則累升14.7%。