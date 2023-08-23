藍籌放榜｜國壽半年少賺8% 新業務價值增兩成

中國人壽(2628)公布截至6月底止半年純利361.51億元(人民幣，下同)(約388.2億港元)，按年少8%；收入合計1,863.24億元，減1.3%，當中保險服務收入919.41億元，按年多2.4%，並錄612.46億元利息收入，惟投資收益則大減72.4%，至236.06億元；每股盈利1.28元，維持不派中期息。

國壽業績｜償付能力充足率稍降

截至6月底止，國壽總資產5.51萬億元，投資資產5.39萬億元，連同內含價值均居行業首位；綜合償付能力充足率和核心償付能力充足率分別為204.23%、140.43%，分別少2.55個百分點及3.16個百分點，主要受業務增長、投資資產規模增加、股利分配等因素影響而下降。而公司擁有長險有效保單件數達3.26億份。

國壽又預期，下半年資金能夠滿足保險業務支出以及新的一般性投資項目需求；同時如未來有發展戰略實施計劃，將結合資本市場情況進行相應的融資安排。

國壽今日收報11.3港元，跌0.08港元或0.7%，成交額2.65億港元，市值840億港元。