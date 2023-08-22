藍籌放榜｜安踏半年多賺32% 中期息82仙增三成

安踏表示，今年下半年儘管中國及環球市場仍然存在一定的不確定性，但中國政府聚焦於提振商業發展和內需消費，相信各項刺激措施將有效推動零售及經濟發展，對循序漸進的復甦前景仍然有充分的信心。集團又指，今年舉行的杭州亞運會及明年巴黎奧運會即將到來，會把握這一重要的時間節點，善用核心運動員資源，為品牌及產品有效增值。

安踏今日收報77.65港元，跌0.8港元或1%，成交額7.1億港元，市值2,200億港元。