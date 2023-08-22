藍籌放榜｜安踏半年多賺32% 中期息82仙增三成

安踏體育(2020)公布截至6月底止中期業績，期內純利47.48億元(人民幣，下同)(約50.9億港元)，按年多32.3%；收益296.45億元，增14.2%；毛利187.55億元，升16.4%；整體經營溢利率25.7%，升3.4個百分點；每股盈利1.74元，每股中期息0.82港元，大增32.3%。
安踏業績｜FILA經營溢利率漲7.2個百分點
品牌分部表現方面，安踏品牌期內收入141.7億元，升6.1 %；毛利79.12億元，增7.5%；除稅前溢利29.72億元，升1%；經營溢利率21%，少1個百分點。至於FILA收入122.29億元，漲13.5%；毛利84.61億元，多14.4%；除稅前溢利36.38億元，飆五成；經營溢利率29.7%，大增7.2個百分點。
安踏表示，今年下半年儘管中國及環球市場仍然存在一定的不確定性，但中國政府聚焦於提振商業發展和內需消費，相信各項刺激措施將有效推動零售及經濟發展，對循序漸進的復甦前景仍然有充分的信心。集團又指，今年舉行的杭州亞運會及明年巴黎奧運會即將到來，會把握這一重要的時間節點，善用核心運動員資源，為品牌及產品有效增值。
安踏今日收報77.65港元，跌0.8港元或1%，成交額7.1億港元，市值2,200億港元。