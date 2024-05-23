藍籌放榜｜小米上季經調整利潤倍升 目標下月電動車交付破萬

小米集團(1810)公布3月底止首季純利41.82億元(人民幣，下同)(約45億港元)，按年少0.5%；經調整淨利潤64.9億元，創歷史新高，大升1倍，其中包括智能電動汽車等創新業務費用23億元；收入755.07億元，多27%；毛利168.3億元，增45.2%，毛利率22.3%，多2.8個百分點；每股盈利0.17元。

集團指，首季度全球智能手機出貨量達到4,060萬台，增長33.7%，全球市佔率為13.8%，連續15個季度排名穩居全球前三。截至3月底止，集團全球月活躍用戶數再創歷史新高，達到6.58億，升10.6%。

截至4月底，Xiaomi SU7系列累計鎖單量達到88,063輛；5月15日止累計交付新車已達10,000輛。目標是下月Xiaomi SU7系列單月新車交付量超過10,000輛。