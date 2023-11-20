藍籌放榜｜小米上季經調整利率飆1.8倍 毛利創新高

分部收入方面，上季智能手機收入錄416.49億元，少2%，主要是由於平均售價(ASP)有所下降，部分被智能手機出貨量增加所抵銷，毛利率16.6%，多7.7個百分點；IoT與生活消費產品錄206.73億元，升8.5%，主要是由於平板、掃地機器人及智能大家電收入增加，部分被智能電視及筆記本電腦收入減少所抵銷，毛利率17.8%，多4.3個百分點；互聯網服務報77.56億元，增近一成，主要是由於廣告業務收入增加。

集團表示，第三季度的研發支出為50億元，增長22%，計劃五年(2022至2026)研發投入超過1,000億元；截至9月底研發人員有17,563人，佔員工總數超53%。集團指，將繼續延展知識產權能力，並已在全球獲得超3.5萬件專利。另外又指，Xiaomi 14系列發布後廣受好評，標誌手機高端化戰略邁出新台階。隨著連續六個系列高端智能手機產品在上市首月均獲得高用戶口碑，逐步掌握高端化戰略的方法論並陸續收穫成果。

小米今日收報16.18港元，升0.24港元或1.5%，成交額21.7億港元。