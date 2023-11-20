熱門搜尋:
小一自行分配學位 賣狗肉 李佳芯 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-20 18:30:43

藍籌放榜｜小米上季經調整利率飆1.8倍 毛利創新高

分享：
藍籌放榜｜小米上季經調整利率飆1.8倍 毛利創新高

小米9月底止季度扭虧，錄純利48.69億元人民幣。(資料圖片)

小米集團(1810)公布截至9月底止季度扭虧，錄純利48.69億元(人民幣，下同)(53億港元)，去年同期虧損14.74億元，按季則升32.8%；經調整淨利潤59.896億元，按年多1.8倍；收入708.94億元，增0.6%；毛利則飆37.4%，至161.1億元，毛利率22.7%，升6.1個百分點，創新高；每股盈利0.2元。

累計9個月，純利127.5億元，去年同期蝕6.39億元；經調整淨利潤143.63億元，大漲1.04倍；收入1,977.27億元，少7.6%；毛利多15.6%，至418.62億元；每股盈利0.51元。

小米集團｜智能手機毛利率16.6% 7.7個百分點

分部收入方面，上季智能手機收入錄416.49億元，少2%，主要是由於平均售價(ASP)有所下降，部分被智能手機出貨量增加所抵銷，毛利率16.6%，多7.7個百分點；IoT與生活消費產品錄206.73億元，升8.5%，主要是由於平板、掃地機器人及智能大家電收入增加，部分被智能電視及筆記本電腦收入減少所抵銷，毛利率17.8%，多4.3個百分點；互聯網服務報77.56億元，增近一成，主要是由於廣告業務收入增加。

Ad Block

集團表示，第三季度的研發支出為50億元，增長22%，計劃五年(20222026)研發投入超過1,000億元；截至9月底研發人員有17,563人，佔員工總數超53%。集團指，將繼續延展知識產權能力，並已在全球獲得超3.5萬件專利。另外又指，Xiaomi 14系列發布後廣受好評，標誌手機高端化戰略邁出新台階。隨著連續六個系列高端智能手機產品在上市首月均獲得高用戶口碑，逐步掌握高端化戰略的方法論並陸續收穫成果。

小米今日收報16.18港元，升0.24港元或1.5%，成交額21.7億港元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受