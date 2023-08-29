藍籌放榜｜小米上季經調整純利多1.5倍 毛利率21%創新高

小米集團(1810)公布截至6月底止季度純利36.66億元(人民幣，下同)(約39.4億港元)，按年大升約1.6倍；經調整淨利潤51.4億元，多1.5倍；收入673.54億元，少4%；毛利141.61億元，升20.3%，毛利率急升4.2個百分點，至21%，創歷史新高，主要是由於高端智能手機出貨量增加，導致內地智能手機的毛利率提高、境外市場存貨減值撥備減少以及核心零部件價格下降所致。

累計半年，小米純利勁飆8.9倍，至78.74億元；；經調整淨利潤83.74億元，多69.5%；收入少11.6%，至1,268.3億元；毛利257.53億元，增5.2%；每股盈利0.32元；維持不派中期息。

小米業績｜智能手機全球市佔率為 12.9%

分部業務表現方面，上季智能手機業務收入366億元，多4.6%，毛利率13.3%，增4.7個百分點，全球智能手機出貨量為3,290萬台；IoT與生活消費產品實現收入收入223億元，增12.3%，毛利率17.6%，升3.3個百分點，創歷史新高；互聯網服務收入74億元，上升6.8%，創歷史新高，毛利率74.1%，漲1.1個百分點。

集團指，會繼續鞏固「手機X AIoT」的核心戰略，集團上季全球智能手機出貨量排名全球前三，市佔率為12.9%，按季多1.6個百分點，連續12個季度排名全球前三。MIUI月活躍用戶規模再創歷史新高，6月底全球MIUI月活躍用戶數達到6.06億，升10.8%；同期AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數增至6.55億，多24.2%。

集團指，會不斷探索前沿科技領域，在機器人技術領域堅持投入，以推動從科研到產業的整體發展。今年8月，小米在內地發布新一代仿生四足機器人CyberDog2，搭載自研CyberGear微電機和AI多模態融合感知和決策系統，基於持續的開源生態，集團指CyberDog2將吸引更多開發者的參與，不斷推動仿生機器人的進步與完善。

小米今日收報12.38港元，升0.18港元或1.5%，成交額8.2億港元。