藍籌放榜｜小米去年經調整淨利潤增1.3倍 不派息

小米集團(1810)收市後公布業績，去年純利174.7億元(人民幣，下同)，按年漲近6倍，收入2,709.7億元，減3.2%，毛利574.7億元，升20.8%，經營利潤200億元，飆6.1倍，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤亦升1.3倍，至192.7億元。不派末期息。

至於去年第四季收入增10.9%，至732.4億元，毛利156.1億元，漲37.2%，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤49.1億元，飆2.4倍。其中包括智能電動汽車等創新業務費用約24億元。

截至去年12月止，全球月活躍用戶數再創歷史新高，達到6.41億，同比增長10.2%，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)增長至7.39億，升25.5%。車是「人車家全生態」戰略中的重要一環，首款汽車產品Xiaomi SU7系列去年首次正式亮相。