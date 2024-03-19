藍籌放榜｜小米去年經調整淨利潤增1.3倍 不派息

小米集團(1810)收市後公布業績，去年純利174.7億元(人民幣，下同)，按年漲近6倍，收入2,709.7億元，減3.2%，毛利574.7億元，升20.8%，經營利潤200億元，飆6.1倍，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤亦升1.3倍，至192.7億元。不派末期息。
至於去年第四季收入增10.9%，至732.4億元，毛利156.1億元，漲37.2%，非國際財務報告準則計量經調整淨利潤49.1億元，飆2.4倍。其中包括智能電動汽車等創新業務費用約24億元。
截至去年12月止，全球月活躍用戶數再創歷史新高，達到6.41億，同比增長10.2%，AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)增長至7.39億，升25.5%。車是「人車家全生態」戰略中的重要一環，首款汽車產品Xiaomi SU7系列去年首次正式亮相。
全球智能手機出貨量為1.45億台
該股指，今年2月全新小米手機智能工廠正式投產，年產能達到千萬台智能手機。去年於全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額為12.8%，智能手機業務收入為1,575億元，全球智能手機出貨量為1.45億台。
IoT與生活消費產品收入801億元，升0.4%，毛利率為16.3%，創歷史新高，同比提升1.9個百分點。互聯網服務收入和毛利率均創歷史新高，收入達到301億元，升6.3%，毛利率達到74.2%，增2.4個百分點。