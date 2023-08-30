藍籌放榜｜工行中期純利升1.2% 淨息差收窄

工行中期純利1,737.4億元人民幣，按年增1.2%，符預期，不派中期息。(資料圖片)

中國工商銀行(1398)指，截至今年6月底中期純利1,737.4億元(人民幣，下同)(約1,896億港元)，按年增1.2%，符預期。利息淨收入3,369.8億元，減3.9%，手續費及佣金淨收入734.6億元，跌3.4%，資產減值損失1,222.5億元，下滑8.7%。不派中期息。

截至6月底，淨息差1.52%，減0.33個百分點；淨利息收益率1.72%，下滑0.31個百分點；不良貸款率1.36%，減0.02個百分點，撥備覆蓋率218.62%，增9.15個百分點。至於核心一級資本充足率13.2%，減0.84個百分點，資本充足率18.45%，少0.81個百分點。

該行指，由於貸款市場報價利率(LPR)多次下調，貸款收益率持續 下行，存款定期化使得存款平均付息率上升，令淨利息差和淨利息收益率下降。此外，受資本市場波動、投資者風險偏好變化等因素影響，個人理財及私人銀行、 對公理財、資產託管等業務收入有所減少。