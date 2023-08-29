藍籌放榜｜平保半年少賺1% 中期息0.93元人幣

平安保險半年投資收益飆2.3倍，至398.69億元人民幣。(資料圖片)

中國平安保險(2318)公布截至6月底止中期業績，半年純利698.41億元(人民幣，下同)(約750.5億元)，按年少1.2%；總收入5,461.34億元，增7.9%，當中保險服務收入2,693.05億元，多2.7%，銀行業務利息收入1,164.27億元，漲3.3%，投資收益更飆2.3倍，至398.69億元；每股收益3.94元；每股中期息0.93元，多1.1%。

期內集團整體營運利潤819.57億元，少5%。分部表現方面，壽險及健康險業務營運利潤572.95億元，少3%；財產保險業務錄92.42億元，多7.4%；銀行業務錄147.14億元，大升14.9%。截至6月底止個人客戶總數2.29億人，較去年底多1.2%。

平保業績｜壽險業務內含價值增 5.7%

至於壽險及健康險業務新業務價值錄259.6億元，升32.6%，新業務價值率則跌2.9個百分點，至22.8%；內含價值9,246.47億元，多5.7%，內含價值營運回報率14.4%，升1.2個百分點。償付能力方面，壽險及健康險業務綜合償付能力充足率212%，較去年底少7.7個百分點；財產保險業務綜合償付能力充足率217.7%，較去年底跌2.3個百分點；集團綜合償付能力充足率219.4%，較去年底升1.8個百分點。