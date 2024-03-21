藍籌放榜｜平保去年少賺23% 末期息1.5元人幣

集團去年歸屬於母公司股東的營運利潤1,179.89億元，按年少19.7%，當中以資產管理業務盈轉虧207.47億元表現最差；壽險及健康險業務則錄1,050.7萬元，亦少3.2%；財產保險業務錄269.25億元，跌11.4%；銀行業務則升2.1%，至269.25億元。

至於下壽險及健康險業務新業務價值增長36.2%，主要受惠代理人人均新業務價值增長89.5%，代理人渠道新業務價值增長40.3%；以及改革後銀保渠道勢頭強勁，新業務價值增長77.7%。基於最新的投資回報率和風險貼現率等假設，壽險及健康險業務新業務價值達成310.8億元。13個月保單繼續率上升2.5個百分點。

展望今年，平保指國內外經濟環境深刻變化的背景下，短期內中國經濟運行及消費增長仍然面臨挑戰，但長期來看，公司業務發展蘊藏着新的機遇 ：一方面，居民健康意識、醫療管理及養老服務需求逐步提升，對保險、健康管理等方面的消費需求不斷釋放，公司「綜合金融+醫療養老」服務體系發展空間廣闊；另一方面，在政策和科技的持續推動下，數字化轉型需求日益旺盛，公司加快在金融、醫療等領域模式創新，賦能業務增長。