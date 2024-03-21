藍籌放榜｜平保去年少賺23% 末期息1.5元人幣

中國平安保險(2318)公布去年底止全年業績，全年純利856.65億元(人民幣，下同)(約928.6億港元)，按年少22.7%；收入總額1.03萬億元，多4.7%；期內新業務價值310.8億元，多7.8%；每股盈利4.84元；每股末期股息維持1.5元，全年股息2.43元，增0.4%。
平保今日收報35.5港元，升0.65港元或1.9%。
資產管理業務盈轉蝕207億人幣
集團去年歸屬於母公司股東的營運利潤1,179.89億元，按年少19.7%，當中以資產管理業務盈轉虧207.47億元表現最差；壽險及健康險業務則錄1,050.7萬元，亦少3.2%；財產保險業務錄269.25億元，跌11.4%；銀行業務則升2.1%，至269.25億元。
集團表示，去年資產管理規模穩步提升，截至去年底止公司資產管理規模約7萬億元，受宏觀經濟環境影響，信用風險上揚、資本市場波動，使得部分資產承壓。公司積極管理風險，主動、審慎地計提撥備，並對部分項目進行重估值，使得資產管理業務盈利下降。
壽險及健康險新業務價值增36.2%
至於下壽險及健康險業務新業務價值增長36.2%，主要受惠代理人人均新業務價值增長89.5%，代理人渠道新業務價值增長40.3%；以及改革後銀保渠道勢頭強勁，新業務價值增長77.7%。基於最新的投資回報率和風險貼現率等假設，壽險及健康險業務新業務價值達成310.8億元。13個月保單繼續率上升2.5個百分點。
展望今年，平保指國內外經濟環境深刻變化的背景下，短期內中國經濟運行及消費增長仍然面臨挑戰，但長期來看，公司業務發展蘊藏着新的機遇 ：一方面，居民健康意識、醫療管理及養老服務需求逐步提升，對保險、健康管理等方面的消費需求不斷釋放，公司「綜合金融+醫療養老」服務體系發展空間廣闊；另一方面，在政策和科技的持續推動下，數字化轉型需求日益旺盛，公司加快在金融、醫療等領域模式創新，賦能業務增長。